SARONNO – Hanno scelto uno dei punti di maggior passaggio per gli studenti del polo scolastico saronnesi gli autori dei graffiti contro la tragedia che ha avuto come protagonista Lorenzo Parelli il giovane morto schiacciato da una putrella all’ultimo giorno di uno stage di alternanza scuola lavoro.

Forte il riferimento ai fatti di Castions di Strada in provincia di Udine del blitz realizzato nottetempo a Saronno. Con vernice rossa e blu e caratteri cubitali sono stati scritti slogan come “Lorenzo morto sfruttato sul lavoro”, “Ricorda i responsabili” e “Alternanza scuolalavoro=schiavitù”.

A fare da sfondo ai graffiti il muro esterno del parco dell’ex Seminario già usato in passato dagli anarchici per diversi graffiti. Al momento non risultano però firme o rivendicazioni.

Ieri all’ex Cantoni invece il blitz di scritte contro il green pass, gli sfratti, il carovita e il presidente Draghi.

