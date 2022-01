x x

SARONNO – “Ieri abbiamo messo le basi per una collaborazione importante tra il Comune e Confartigianato”. Lo annuncia il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Prosegue Airoldi: “Nella squadra già forte con i cittadini di Saronno, con le altre associazioni di categoria, con il Duc e con tanti altri interlocutori istituzionali e rappresentanti delle molte energie che esprime la nostra straordinaria città. L’obiettivo condiviso con Confartigianato nel nostro incontro è il rilancio dell’attrattività della città”.

Questo dunque il commento del sindaco di Saronno all’incontro che ieri si è tenuto in Comune alla presenza di tutta la Giunta civica saronnese con Confartigianato e in particolare con una delegazione che era guidata da Fermo Borroni, consigliere di Confartigianato Varese e responsabile per Saronno, accompagnato da Angelo Bongio, responsabile dell’innovazione per Confartigianato Varese e dalla responsabile comunicazione e rapporti istituzionali Sara Bartolini.

(foto archivio: la sede di Confartigianato Saronno in via Sampietro al quartiere Matteotti)

