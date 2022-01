x x

SARONNO – Anche a Saronno l’altro giorno è stata celebrata la Giornata della Memoria. Questo l’intervento del presidente del consiglio comunale saronnese, Pierluigi Gilli.

Giornata della memoria, 27 gennaio. Con il sindaco Augusto Airoldi alle pietre d’inciampo, che ricordano due saronnesi vittime nei campi di concentramento, Luigi Caronni e Pietro Bastanzetti. Si commemora l’olocausto, la morte di milioni di ebrei, nell’odioso ed orribile piano di estinzione di un popolo per ignobili motivi razziali, e di minoranze religiose e politiche, di Rom e di uomini e donne di distinto orientamento sessuale.

Una notte buia che ha coperto l’Europa per anni, un continente che sembrava avere smarrito la ragione, involutosi in incredibili atrocità di massa per opera di regimi condannati dalla storia e di crudeli dittatori inumani: le voci dei morti nei lager, nei campi di sterminio, nei campi di massacrante lavoro in schiavitù, nei gulag, in luoghi tristi e cupi, risuonano nella nostra memoria collettiva, di noi, persone che da anni assaporano la libertà come normale condizione di vita, la democrazia come normale forma di convivenza. Libertà e democrazia che si sono alimentate con la sofferenza, il dolore, l’angoscia di queste vittime umanamente innocenti e disumanamente maltrattate e vilipese. La memoria ci aiuti a resistere alle moderne tentazioni di ritorno ad un passato caratterizzato dal male. Non è solo pietà, è impegno ad evitare che tutto ciò non accada mai più. Mai più.

