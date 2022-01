Lomazzo, lavori urgenti al liceo Melotti per sistemare il riscaldamento e il cartongesso

x x

LOMAZZO – Lavori urgenti al liceo artistico “Melotti” di Lomazzo dove venerdì scorso si erano staccati alcuni pannelli di cartongesso, crollati in una classe, senza che comunque si facesse male nessuno. Ma per tutti gli accertamenti del caso e per gli interventi necessaria la scuola era stata temporaneamente posta in Dad, quindi con didattica a distanza, con chiusura della scuola per 3 giorni disposta dal sindaco Gianni Rusconi tramite una ordinanza.

Obiettivo affrontare il problema, i calcinacci erano caduto a causa di una perdita d’acqua dovuta ad un guasto del riscaldamento. Ora il problema è stato risolto

Al Melotti fanno riferimento circa 140 allievi suddivisi i sei classi.

