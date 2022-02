x x

CARONNO PERTUSELLA – Il mese di febbraio ricchissimo di impegni (due turni infrasettimanali, il recupero di Genova in casa del Ligorna) si apre con la sfida al Rg Ticino. La partita, valida per la ventunesima giornata di campionato, si giocherà mercoledì pomeriggio alle 14.30 allo stadio di Caronno Pertusella. Dopo tre trasferte consecutive, torniamo a casa nell’esordio casalingo in questo 2022.

Manuel Scalise: “Ora servono i punti”

A presentare il match il mister della Caronnese, Manuel Scalise: “I ragazzi sono carichi dopo le prestazioni positive degli ultimi turni, ma siamo consapevoli che ora come ora servono i punti. Affrontiamo una squadra che ha battuto due big del campionato ma dovremo fare la nostra partita tosta. Ora le chiacchiere stanno a zero, bisogna andare a prendere i punti. Facendo una prestazione importante”. Questo il concetto, di seguito l’intervista completa.

Gli avversari – L’RG Ticino

Tredicesima in campionato, con 21 punti in diciannove partite, l’Rg Ticino è una delle neopromosse presenti nel girone A di Serie D. Della squadra che ha vinto lo scorso campionato di Eccellenza, però, è rimasto poco. Non c’è più l’allenatore, visto che Massimo Costantini ha preso il posto dell’esonerato Costanzo Celestini durante la sosta natalizia. E la rivoluzione è stata totale anche in campo, visto che durante l’anno sono arrivati l’attaccante Sebastiano Longo, il centrocampista Giovanni Sbrissa, il difensore Palo Cannistrà e l’esperto Alessandro Longhi, tutti con un passato importante in categorie superiori. Tra i nuovi arrivi anche Domenico Vitiello, che ha iniziato la sua stagione proprio con la maglia della Caronnese e decisivo sabato scorso con la sua doppietta contro il Casale.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Macchi Lorenzo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Moretti Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ergys, Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele.

