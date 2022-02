x x

SARONNO – Un ciclo di appuntamenti dedicato alla sanità è quello che sta organizzando la Società della cura che parlarà anche della Casa della Salute in arrivo a Saronno.

Ecco la nota con cui gli attivisti spiegano l’iniziativa.

Lo abbiamo già detto, ora lo spieghiamo meglio: la “riforma” del Sistema Sanitario Regionale non risolve nessuno dei problemi dei cittadini per l’accesso alle cure pubbliche che quotidianamente registriamo: infinite liste d’attesa, costi esosi di esami e visite specialistiche, medici di base in numero sempre minore per più pazienti e minore qualità del servizio. E potremmo andare avanti.

Tornando a parlarne con un testimone diretto, il consigliere regionale di opposizione Samuele Astuti, eletto nel nostro territorio, che ci spiegherà quali sono le alternative possibili e praticabili, ma ci aggiornerà anche sulla preoccupante situazione del nostro ospedale cittadini, di cui da anni chiediamo un rilancio che al momento non si vede all’orizzonte. Anzi.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 febbraio alle 21 all’auditorium Aldo Moro. “…Ma la sanità in Lombardia” sarà una chiacchierata pubblica con Samuele Astuti consigliere regionale del Pd.

La serata pubblica sarà trasmessa in diretta sul profilo facebook La Società della Cura – Saronno

Il dibattito apre un ciclo di incontri dal titolo “la salute che vogliamo”, che affronterà questi temi:

24 febbraio – La Casa della Comunità di Saronno: vogliamo una progettazione partecipata

10 marzo – La privatizzazione della sanità lombarda dal 1995 al Covid: un’analisi critica

24 marzo – Il diritto alla cura dei cittadini: cosa possiamo fare concretamente per esigerlo