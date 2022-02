x x

SARONNO – Sabato e domenica trasferta ad Ancona per un nutrito gruppo di atleti Osa, Filippo Cappelletti cercherà un altro titolo di campione italiano nei 60 e nei 200 piani junior, nei 200 ci sarà anche Paolo Langiulli ed Emanuele Trento che sarà al via nei 60 piani e nel salto in lungo juniores.

Sempre per quanto riguarda la categoria juniores ci saranno Alessandro Di Gregorio, alla caccia di un gradino del podio nell’alto e Riccardo Vago nel getto del peso, Da seguire con attenzione la staffetta 4 x 1 giro con Cappelletti, Trento, Langiulli e Antonietti, che chiuderà i campionati domenica sera. Al femminile Osa schiererà 4 juniores: tre nel salto con l’asta : Cecilia Crespi, Bea Bulla e Vittoria Radaelli e una: Elisa Parazzi nel salto in’alto.

Per la categoria promesse, Diego Bruschi, sarà presente nel salto triplo e Edoardo Luraschi nei 400 metri, dove proverà a cercare un posto in finale e magari sul podio.

Le gare si potranno seguire in diretta streaming, su atletica TV.

04022022