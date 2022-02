x x

Il vicesindaco di Ceriano Dante Cattaneo scrive al collega: “La prossima volta chiamateci, ci saremo anche noi!”

CERIANO LAGHETTO – La polizia locale di Cesano Maderno ha “sconfinato” sino alle porte del Saronnese, fra Ceriano Laghetto e Solaro, a caccia di spacciatori; il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo scrive al sindaco di Cesano, Maurilio Longhin: “La prossima volta avvisateci, ci saremo anche noi!”

Caro sindaco,

dopo tutte le critiche e il fango che mi è stato gettato addosso negli anni dai benpensanti della Sinistra, locale e non, vedo con piacere che anche Tu, sindaco con delega alla sicurezza di Cesano Maderno (Pd), hai mandato la polizia locale a caccia di spacciatori di droga nel bosco. Meglio tardi che mai! E che, addirittura, nella foga di realizzare un blitz contro i venditori di morte, in favore di telecamera, hai sconfinato anche a Ceriano Laghetto e Solaro, come chiaramente documentato nel servizio del Tg3 Lombardia.

Sia chiaro, noi staremo sempre dalla parte di chi combatte lo spaccio, di tutte le forze armate e dell’ordine, senza se e senza ma! Però, voglio darTi un consiglio: la prossima volta che hai intenzione di organizzare un’operazione del genere sul nostro territorio, faccelo sapere! Così magari l’esito del blitz potrebbe essere più fruttuoso, perché -lasciamelo dire- nessuno conosce quel territorio meglio di noi e dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, da tempo impegnati in un lavoro eccezionale e ai quali va sempre il nostro più grande ringraziamento.

04032022