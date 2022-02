x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il pareggio infrasettimanale senza reti contro la Rg Ticino, i ragazzi della Caronnese saranno impegnati domenica nella trasferta di Tortona. Si gioca la ventiduesima giornata di campionato di serie D, un’altra trasferta difficile per Corno e compagni chiamati però a trovare i primi gol e le prime vittorie di questo 2022.

Manuel Scalise: “Ci serve una scintilla”

Così il tecnico Manuel Scalise della Caronnese in vista del match di domani: “Continuo a ripetere da settimane la stessa cosa, siamo sul pezzo e lavoriamo bene. Dobbiamo assolutamente fare punti pur in una trasferta molto difficile. Serve una scintilla per dare un senso a questi tre risultati che abbiamo fatto. Mi aspetto una partita simile a quella dell’andata, il Derthona è molto pericolosa in ripartenza e dovremo essere bravi a non commettere gli errori del passato. Le assenze? Mi prenderò il tempo necessario fino all’ultimo per decidere chi scenderà in campo. La rosa ora è numericamente lunga e anche i giovani sanno mettermi in difficoltà”.

Gli avversari – Il Derthona

Quarta forza del campionato, dopo il doppio 3-0 rifilato a Vado e Asti, i “Leoni” sono sicuramente la sorpresa di questo campionato. 34 punti, con 32 gol fatti e 22 reti subite, hanno nel liberiano Diallo il loro punto di forza con 10 reti segnate (terzo marcatore alle spalle di Vuthaj e Alfiero). Giovanni Zichella, subentrato a stagione in corso lo scorso anno, sembra aver trovato la definitiva quadratura del cerchio con una squadra abile nelle ripartenze come già visto nella gara di andata al Comunale. Allora Diallo e Saccà decisero la sfida, anche se i precedenti sorridono maggiormente ai rossoblù. Per i piemontesi due assenze pesanti per squalifica, quelle del centrocampista Zdravko Manasiev e del difensore Francesco Todisco. Che fanno il paio con quelle di Tommaso Putzolu e Maurizio Cosentino per la Caronnese.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Macchi Lorenzo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Diatta Papa, Esposito Francesco, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ergys, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Sardo Samuel.

