SARONNO – SANREMO – Mahmood e Blanco vincono un Sanremo 2022 da “Brividi”. Elisa al secondo posto e Morandi terzo.

La serata finale del Festival di Sanremo si apre con l’inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio.

Matteo Romano apre la gara con Virale, perfetta come colonna sonora per una storia su Instagram o un video su Tik Tok. Giusy Ferreri con il solito megafono canta Miele. Rkomi con Insuperabile porta la solita ventata rock all’Ariston.

Sabrina Ferilli entra in scena ed è subito show. «Tu surclassi pure Mentana con ‘sta maratona. Dove ce l’hai le pile? Di la verità, quando vai li dietro non vai a bere, c’hai la colonnina: sei un presentatore ibrido.

Aka7seven ci regala Perfetta così, Massimo Ranieri emoziona con Lettera di là dal mare, Noemi esegue bene Ti amo non lo so dire. Poi Fabrizio Moro con Sei tu. Dargen D’Amico, prima di cantare Dove si balla che ci accompagnerа fino all’estate, si perde in chiacchiere con Ama, lanciando anche una frecciatina al governo che dimentica «le piccole realtà della musica».

Sabrina Ferilli si siede sulle scale con Amadeus e fa un elogio della leggerezza. «Quando ho saputo di questa possibilitа delle domande me le sono fatte. Questi due anni sono stati molto duri e di monologhi da soli ce ne siamo fatti tanti. E poi molti temi tra i più belli già sono stati toccati dalle mie bravissime colleghe, cosa avrei potuto dire?», racconta l’attrice. Poi elenca una lunga serie di argomenti impegnati di cui avrebbe potuto parlare e che sono stati al centro di «piccole riunioni in famiglia»: «civili, sociali, sull’umanitа…». Poi conclude citando Italo Calvino: «Ma perchè la presenza mia deve per forza essere legata a un problema grosso, cosmico, per giustificare il fatto che sto qua? Io sto qua per il mio lavoro, le mie scelte, i miei amori e le mie amicizie. Alla fine ho pensato che le cose migliori per accompagnarmi sul palco erano queste, la nostra storia. Ho scelto la strada della leggerezza, perchè come diceva Calvino in tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno perchè la leggerezza non è superficialità».

Elisa candidata al podio brilla con O forse sei tu. Per Irama bella interpretazione di Ovunque sarai.

Michele Bravi canta Inverno dei fiori, la Rappresentante di Lista diverte anche questa sera, Ciao ciao ha centrato l’obiettivo: ti entra in testa e ciao ciao. Dopo l’esibizione il pubblico continua a cantare, tanto che l’orchestra riprende a suonare.

Ed eccoci al turno di Emma, di nero-pizzo-luccicante vestita. Ogni volta è così si è meritata un posto nella top 10 della classifica generale. Notevole l’interpretazione di questa sera. Bella anche Francesca Michielin che dirige l’orchestra.

Mahmood e Blanco si presentano sul palco con le bmx come nel video di Brividi. Le due voci si armonizzano come per magia, guidano la classifica generale e non riesci a immaginarli in nessun’altra posizione.

Quando Mahmood e Blanco dicevano: “A Sanremo i favoriti non vincono mai”

Il super ospite di stasera: Marco Mengoni. Con il cantante c’è il protagonista di “è stata la mano di Dio”, Filippo Scotti. I due danno vita a un elogio della gentilezza, articolato tra parole di odio, parole della Costituzione, poesia e musica.

Quindi l’attore recita la poesia di Franco Arminio “A un certo punto”.

La palla passa a Mengoni che canta la canzone che vinse il Festival del 2013 L’essenziale.

Sangiovanni mette una sciarpa del Milan al collo di Amadeus come sfottò per il derby perso nel tardo pomeriggio dall’Inter contro i rossoneri. Poi è tempo di Farfalle che fanno volare il giovane cantante nella classifica. Il suo codice 17 è talmente spinto sui social da essere in tendenza su Twitter. E’ tempo di Gianni Morandi, il twist scritto da Jovanotti “Apri tutte le porte” è uno degli assi di questo Sanremo. Secondo in classifica, punta in alto. Al termine della sua esibizione parte il coro «Gianni Gianni». Lui fa i complimenti all’orchestra, ringrazia Mousse T e accenna Sex Bomb, canzone prodotta proprio dal suo direttore d’orchestra.

Rettore, arrivata con Ditonellapiaga, per la loro Chimica che fa ballare l’Ariston. Yuman, al quale Ferilli dice: «Visto che ti esibisci tardi sei venuto giа in pigiama?».

Ventunesimo ad esibirsi è Achille Lauro di rosa vestito e bicchiere da Martini in mano, con l’Harlem Gospel Choir. La sua Domenica continua ad assomigliare decisamente troppo a Rolls Royce.

Arriva l’atteso momento dell’omaggio a Raffaella Carrа: un’anticipazione del musical Ballo Ballo, Explota Explota dedicato alla grande icona dello spettacolo. Si balla sulle note di alcuni dei suoi più noti successi.

Riecco la brava e bella Ana Mena con la sua marcetta Duecentomila ore, che giа spopola su Tik Tok, mentre non è che al Festival abbia riscosso particolare successo. Tananai continua a cantare come uno che non è che abbia tutta sta voglia di fare bella figura. Sesso occasionale è ultima in classifica, un motivo ci sarа. Il penultimo artista ad esibirsi è Giovanni Truppi che a domanda di Amadeus, ha risposto: «Io mi esibisco in canotta fin da ragazzo, ma per non mancare di rispetto all’Ariston le abbiamo fatte fare da un artigiano».

Prima di presentare Le Vibrazioni con il maestro Beppe Vessicchio che, con la loro Tantissimo chiudono le esibizioni del 72° Festival di Sanremo, Amadeus consegna alla moglie in platea un mazzo di fiori, le toglie la mascherina e la bacia, quindi sale in galleria e saluta il pubblico per poi andare in pubblicità.

Ormai è quasi tempo di annunciare la classifica finale e i tre che si giocheranno la vittoria finale.

Questa la classifica finale:

1 Mahmood e Blanco

2 Elisa

3 Gianni Morandi

4 Irama

5 Sangiovanni

6 Emma

7 La Rappresentante di Lista

8 Massimo Ranieri

9 Dargen D’Amic

11 Matteo Romano

12 Fabrizio Moro

13 Aka7even

14 Achille Lauro

15 Noemi

16 Ditonellapiaga e Rettore

17 Rkomi

18 Iva Zanicchi

19 Giovanni Truppi

20 Highsnob e Hu

21 Yuman

22 Le Vibrazioni

23 Giusy Ferreri

24 Ana Mena

25 Tananai

Terzo posto per Gianni Morandi, premiato anche con il Premio della critica Lucio Dalla. Il Premio della critica Mia Martini va a Massimo Ranieri. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Fabrizio Moro, il Giancarlo Bigazzi per la composizione musicale è di Elisa

Sono Mahmood e Blanco i vincitori del Festival di Sanremo 2022. Elisa al secondo posto, Gianni Morandi terzo.

La coppia è arrivata all’Ariston con i favori del pronostico, che si sono confermati serata dopo serata. Per Mahmood è la seconda vittoria in due partecipazioni.

Finisce così, alle 2 di notte, il 72esimo festival.

Un sanremo dove si è celebrata la leggerezza, la gentilezza, l’emozione, l’unicità.

La finale raccoglie 13.380.000 spettatori e il 64,9% di share, un risultato davvero impressionante.

Da questo Sanremo è tutto, ringrazio Sara ed IlSaronno per avermi dato la possibilità di raccontarvi a modo mio questo festival.

L’appuntamento è per il 2023, per la 73esima edizione.

