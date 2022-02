Rovellasca, svaligiato appartamento in pieno giorno. I ladri scappano anche con la borsa della spesa

ROVELLASCA – Appartamento svaligiato a Rovellasca: i ladri non hanno preso soltano gli ori di famiglia ma hanno pure fatto “la spesa”; portando via derrate alimentari. E’ successo nel fine settimana nella zona centrale del paese ed in pieno giorno visto che i malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio, approfittando di una breve assenza del padrone di casa. Hanno messo tutto a soqquadro, aprendo gli armadi ed i comodini, e gettando tutto per terra e sul letto.

Si è trattato di uno screening meticoloso per prendere tutto quel che potesse avere valore, hanno trovato qualche piccolo oggetto in oro; l’entità del bottino è da quantificare con precisione.

Spaghetti al pomodoro

I malviventi, si pensa che ad agire siano state almeno un paio di persone, non si sono limitati agli ori. Ma hanno rubato pure il cibo, dalla cucina, facendo sparire tutto il necessario per poi cucinarsi qualche piatto di spaghetti al pomodoro. E quindi se ne sono andati lasciandosi alle spalle anche non trascurabili danni materiali, per entrare avevano forzato la porta d’ingresso.

Poco dopo, prima delle 20, il rientro del proprietario dell’alloggio che non ha potuto fare altro che prendere atto dell’accaduto e presentare denuncia contro ignoti al comando carabinieri della vicina Turate.

(foto archivio: precedente furto in casa avvenuto nella zona)

