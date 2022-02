x x

SARONNO – “Ripartono alla grande i nostri amaretti dopo la sosta forzata di un mese con un fantastico 3-0 contro il Bresso Volley: 25-18, 25-19, 25-19. Non era facile riprendere il ritmo di gioco allenandosi soltanto, ma i nostri ragazzi ci sono riusciti!” Così i dirigenti della Pallavolo Saronno tracciano il consuntivo della trasferta di ieri sera nel Milanese. Un match che ha segnato la ripresa del campionato maschile di serie B di volley, dopo la lunga pausa invernale, allungata per l’emergenza coronavirus e che ha comportato il rinvio di diverse gare.

“Domani si torna subito in palestra, al palasport Dozio di via Biffi, per iniziare a pensare alla sfida importantissima di sabato contro Scanzo Volley” ricordano dal team saronnese.

(foto di gruppo per la Pallavolo Saronno ieri sera vincente al palasport di Bresso ne Milanese, contro la formazione locale. E’ stata una vittoria decisamente netta, quella messa a segno dagli scatenati saronnesi)

