x x

COGLIATE – MISINTO – Il fumo che si staglia all’orizzonte sul cielo azzurro non lascia dubbi: l’incendio nel parco Groane che è divampato ieri sera tra Cogliate e Misinto in località Sant’Andrea è ripartito.

Del resto il sottobosco secco dal lungo periodo senza pioggia e il vento che ieri e ancora oggi spazzata il comprensorio hanno favorito il propagarsi delle fiamme sia ieri sera sia nel pomeriggio. Massiccia la mobilitazione: i vigili del fuoco hanno inviato sul posto diverse squadre che hanno lavorato coi volontari della protezione civile e il personale del parco.

Tra le misure di sicurezza anche la chiusura delle strade, come quella che porta a Lazzate, chiusa dai carabinieri per evitare rischi per gli automobilisti ma anche per permettere a uomini e mezzi di muoversi rapidamente.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn