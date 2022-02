x x

MISINTO – Giornate di super lavoro per i volontari di protezione civile e anti-incendio boschivo che fra lunedì notte e martedì e poi ieri hanno affiancato i vigili del fuoco per porre sotto conrollo e quindi spegnere gli incendi che si sono sviluppati all’interno del Parco delle Groane, in particolare nella zona di Sant’Andrea di Misinto.

Sul posto a dare il loro contributo anche il personale della Sei, Servizi di emergenza integrati, che svolge attività di protezione civile fra Misinto (dove ha sede), Cogliate, Lazzate e Caronno Pertusella.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause degli incendi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

(foto: alcune delle suggestive immagini realizzate dal personale della Sei per testimoniare quando accaduto l’altra notte nei boschi delle Groane)

09022022