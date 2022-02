x x

SARONNO – E’ stata rilanciata ieri sera, durante la serata organizzata con Samuele Astuti all’auditorium Aldo Moro (qui la diretta de ilSaronno), la lettera aperta scritta dalla Società della Cura a tutti i saronnesi cittadini ed associazioni.

Ecco il testo integrale

Ti scriviamo, in qualità di singola/o cittadina/o o di componente di un gruppo o associazione, per aggiornarti sul percorso della convergenza nazionale della Società della Cura. Come ricorderai, lo presentammo a Saronno nell’ottobre 2020, alla vigilia delle nuove chiusure pandemiche: era il frutto di un lavoro iniziato qualche mese prima da Attac Italia e immediatamente accompagnato da un numero crescente di gruppi/associazioni e di singole/i cittadine/i attive/i nel territori, giunti oggi ad oltre 1500 soggetti in rete.

Nel corso di questi mesi, il lavoro collettivo di centinaia di persone ha prodotto prima il Manifesto della Cura, la nostra “carta dei valori”, e nella scorsa primavera il Recovery Planet”, un corposo studio su come l’Italia avrebbe potuto usare il denaro in arrivo dall’Unione Europea seguendo finalità di Cura: pace globale, sostenibilità ambientale, sociale e di genere, redistribuzione equa del lavoro e del reddito, etc.

Ti ricordiamo che puoi ancora aderire (anche come singola/o) al “Manifesto della Cura alla pagina facebook “Per una società della cura” dove trovi tutti i documenti (tra cui il nostro “Recovery Planet”).

Abbiamo portato questi contenuti a Firenze, nel settembre scorso, in corteo con gli operai della Gkn, licenziati con una email e a Roma il 29 ottobre, manifestando con migliaia di persone di tanti movimenti e tante età e provenienze.

All’indomani, un’assemblea nazionale molto partecipata ha deciso di indire un “Forum della convergenza”, che vedrà tutte le realtà che credono ad una società della cura impegnate a Roma dal 25 al 27 febbraio prossimi per stilare non solo un documento di intenti, ma anche una serie di azioni che permettano alle cittadine e ai cittadini italiani di comprendere cosa intendiamo per “società della cura, oltre l’economia del profitto” Inoltre, è stata già decisa la partecipazione alla manifestazione indetta da Gkn a Firenze per fine marzo, dove parteciperanno le realtà aderenti al percorso di convergenza e molte altre chiamate ad “insorgere dalla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori di quella fabbrica e del suo territorio. Le nostre proposte concrete sono presenti da tempo anche nel nostro territorio saronnese, dove dal novembre 2020 abbiamo lavorato, in particolare sul tema della salute pubblica

Abbiamo organizzato corsi di formazione on line, seguiti da molte persone, presidi pubblici (come quello che vide 200 cittadini il 20 febbraio scorso a difendere l’ospedale), approfondimenti sulle Case della Comunità (una deve sorgere a Saronno) e sulla legge sanitaria regionale. Il nostro presidio, in piazza Libertà ogni ultimo sabato mattina del mese, ha costantemente informato i cittadini, raccogliendo anche le firme per chiedere alla UE una legge che sospenda brevetti sui vaccini. Alcune persone e associazioni cittadine ci hanno da subito manifestato interesse e adesione al percorso della Società della Cura, che non chiede a nessun soggetto la rinuncia alla propria identità e ruolo, ma la condivisione dei valori di fondo e la partecipazione a un processo di convergenza di pratiche e saperi che riteniamo sempre più necessario, “perché nessuna/o si salva da sola/o”.

Oggi torniamo a chiedere a te, come singola/o cittadina/o o come appartenente a un gruppo o associazione, di valutare l’adesione a questo percorso, anche se vorrai in termini concreti, attraverso la partecipazione alla riunione periodica della Società della Cura del Saronnese, che si tiene ogni due settimane nella sede di Attac Saronno (prossimo incontro: 14 febbraio, Casa delle Associazioni, via Parini 54, ore 21); le iniziative territoriali, Ti aspettiamo, puoi contattarci al tel. 3358480240, o su facebook “La società della cura-Saronno”.