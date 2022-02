x x

SARONNO – “Sono il presidente di Arcobaleno cross service, una organizzazione di volontariato di Saronno che si occupa di trasporti di malati e pazienti dializzati: la mia richiesta se possibile è un pc, per il lavoro che dovrò andare a fare è fondamentale”: queste le parole del saronnese Dino Gallo, che si è rivolto al Digital sherpa, l’esperto di computer che sui social mette a disposizione, gratuitamente, computer che si occupa personalmente di rigenerare e destinati ad associazioni no profit o persone che non se li possono permettere.

“Dino – racconta il Digital sherpa – è venuto a ritirare il computer con la divisa ufficiale insieme a un suo collaboratore. Anche per lui un dispositivo ricondizionato che servirà alla neo associazione per le attività e servizi che offre ai cittadini in difficoltà. In bocca al lupo a Dino e complimenti per quanto ha fatto e farà per tutte le persone che hanno bisogno di servizi come i suoi”.

Il “Digital sherpa” ha sede a Olgiate Olona.

(foto: il momento della consegna del computer per l’associazione saronnese Arcobaleno cross service)

11022022