UBOLDO – Sono state sospese nel tardo pomeriggio odierno le ricerche, nei boschi e nelle campagne fra Uboldo e dintorni, di Concetta Lo Cicero, la 69enne di Nerviano della quale non si hanno più notizie da lunedì scorso. Il suo telefonino, l’altro giorno, risultava essersi collegato alla cella del ripetitore situato alla periferia uboldese ed è per questo motivo che vigili del fuoco e protezione civile aveva concentrato le ricerche nella zona. La donna soffre di Alzheimer e l’ultima volta era stata vista nei pressi dell’ospedale di Castellanza: in stato confusionale potrebbe avere raggiunto la periferia fra Uboldo, Rescaldina e Gerenzano dove si sviluppa il Parco dei Mughetti.

Per cercare Concetta era stato da mercoledì allestito un campo base alla periferia di Uboldo, in via Iv novembre, e le ricerche sono state compiute con l’elicottero dei pompieri.

