x x

UBOLDO / GERENZANO – Volontari di protezione civile e vigili del fuoco sono stati presenti anche in tutta la giornata domenicale al “centro avanzato” allestito nel parcheggio dei centri commerciali lungo via Iv novembre ad Uboldo, quasi al confine con Rescaldina, dove ormai da giorni vengono coordinate le ricerche di Concetta Lo Cicero, la donna della quale non si sa più nulla da lunedì scorso. Il personale ha compiuto nuove ricerche nelle strade sterrate, campagne ed all’interno dei boschi della zona, ma anche in questo caso e come nei gorni scorsi senza alcun esito.

Si proseguirà nei prossimi giorni: per l’ultima volta prima di spegnersi, il telefonino di Concetta aveva agganciato un ripetitore telefonico che si trova da quelle parti, fra Uboldo e Gerenzano.

Non hanno dato alcun esito neanche gli appelli comparsi sui social. Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da lunedì. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

(foto: il campo allestito da vigili del fuoco e protezione civile alla periferia di Uboldo)

13022022