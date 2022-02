x x

SARONNO – Stanotte va in scena il principale evento sportivo d’oltre Oceano, si gioca infatti a Los Angeles il Superbowl fra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals (in diretta da mezzanotte su Dazn e Rai play), finalissima del campionato statunitense di football americano e che conta molti appassionati anche a Saronno. L’anno scorso la partitissima era stata commentata in diretta su Dazn da un saronnese, Giorgio Tavecchio, primo italiano ad avere giocato in Nfl, che quest’anno fa il bis, con il proprio commento tecnico.

Tavecchio per questa stagione è in Europa: ha infatti firmato per i Barcelona Dragons, quotata compagine di football americano d Barcellona in Spagna e che prende parte al campionato europeo, la nuova lega denominata Elf.

Pur abitando negli Stati Uniti d’America, Tavecchio e la sua famiglia hanno sempre mantenuto stretti legami con Saronno. Anche il papà di Giorgio Tavecchio è spesso a Saronno, e nel 2018 al campo di softball l’aveva intervista… l’allora assessore comunale allo Sport, Gianpietro Guaglianone. Mentre l’anno scorso Giorgio Tavecchio si era allenato al centro sportivo “Monsignor Ronchi” di Saronno.

