SARONNO – “Grande successo per la lezione di Sergio Beato su “Eclettismo e modernita'”. Purtroppo l’afflusso e’ stato superiore alle aspettative e mi dispiace molto che non tutti coloro che si sono presentati abbiano trovato posto. Mi scuso per il disagio”. Sono le parole dell’assessore alla Cultura Laura Succi che fa il punto sull’appuntamento di ieri a Villa Gianetti.

Ieri pomeriggio, infatti, è partito il ciclo “Conoscere Saronno tra Ottocento e Novecento” organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle attività organizzate grazie ai fondi ottenuti con un bando di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Al centro dei tre appuntamenti il territorio di Saronno, che è stato crocevia di storie, memorie e tradizioni diverse e complementari, luogo di transito di persone ed esperienze eterogenee. L’intento di questo progetto è quello di recuperare una memoria condivisa relativa all’evoluzione della città da borgo agricolo a città industriale, e a fatti storici realmente accaduti. Relatore è Sergio Beato, storico dell’arte. Una proposta che ha raccolto molto interesse tra i saronnesi tanto che ieri Villa Gianetti era sold out e che, anche alla luce di limiti imposti dalle norme anticovid, in molti non hanno potuto assistere all’incontro.

L’assessore Succi però ha già pensato ad una nuova opportunità: “Alla mia richiesta il professor Beato ha accettato di ripetere la lezione in presenza in data da destinarsi che sarà comunicato appena definiti i dettagli”.

