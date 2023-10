SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Emiro Fresc della lista civica Saronno Civica con Angusto Airoldi in merito a un recente evento dell’Amministrazione comunale.

Iniziativa vincente quella proposta dall’amministrazione comunale, nello specifico dall’Assessore alla cultura Laura Succi e due realtà “storiche” di Saronno, “l’isola che non c’è” e la “Società Storica Saronnese”: portare a Saronno Don Lorenzo Milani a Cento anni dalla nascita.

Anche il percorso individuato per parlarne alla città è significativo perché vede soprattutto coinvolti i ragazzi frequentanti le scuole superiori, il “futuro” del nostro territorio.

Il docufilm “Barbiana ’65 – la lezione di Don Milani”, presentato al cinema Prealpi, venerdì 27 ottobre. Il docufilm girato da Alessandro d’Alessandro è un capolavoro. Con un impegno certosino, un restauro minuzioso, un montaggio sapiente, musiche emozionanti, D’Alessandro ha saputo presentarci un Don Lorenzo “vivo”, vero, mai così diretto. Estremamente interessante poi sentire dalla viva voce del regista il percorso che lo ha portato a girare film.

Racconta d’Alessandro: “Questo film realizzato con Cinecittà Luce e Felix Film è stata un avventura umana e professionale molto coinvolgente, che mi ha portato, dopo la scomparsa di mio padre nel 2010, al ritrovamento prima delle bobine audio e poi del girato originale, da lui realizzato nel dicembre 1965 a Barbiana. Il recupero integrale di questo materiale, protagonisti don Lorenzo Milani e i suoi allievi, è diventato l’occasione per far riemergere con forza l’attualità del messaggio del Priore e ricordare a tutti la sua grande lezione. Mio padre fu l’unico a cui Don Milani concesse di effettuare delle riprese della vita nella sua scuola, per lasciare un documento ai suoi ragazzi. Era salito a Barbiana per un’inchiesta sull’obiezione di coscienza a cui si era aggiunta la voce di don Lorenzo. Il filmato originale dell’epoca mostra alcuni momenti e aspetti fondamentali della Scuola di Barbiana: la scrittura collettiva, la lettura dei giornali, i ragazzi più grandi che insegnano a quelli più piccoli.

Ma c’è anche il lavoro manuale svolto dai ragazzi (o la loro partecipazione alla Messa, in cui vediamo Don Milani sull’altare celebrare ma solo “per finta”, per la macchina da presa, dopo una scelta consapevole e condivisa con il regista). Intorno a queste immagini del 1965 ho sviluppato il racconto con le testimonianze di Adele Corradi, l’insegnante che ha vissuto l’esperienza di Barbiana con don Lorenzo, di Beniamino Deidda, ex Procuratore Generale di Firenze, che dopo la morte di don Lorenzo ha continuato a insegnare nella scuola di Barbiana, e Don Luigi Ciotti. Scuola, Costituzione e Vangelo sono i tre pilastri su cui si sviluppa il pensiero milaniano, che trova il suo culmine nella lettura che don Lorenzo fa davanti alla macchina da presa della sua Lettera ai Giudici, il testo scritto per difendersi dalle accuse di Apologia di reato nel processo che lo attende a Roma. Il filmato restituisce dunque con grande forza la voce e l’immagine di un uomo che, oggi più che mai, ripropone con evidenza il tema della coscienza e dell’obbedienza, della giustizia e della solidarietà, e della scuola che deve permettere a tutti di diventare sovrani di sé stessi”.

Al termine del film un sincero e scrosciante applauso si è alzato da una platea commossa composta da molti volti noti nel mondo della scuola e dell’associazionismo saronnese. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno pensato e voluto parlare ancora una volta di Don Lorenzo Milani, un “Gigante” dell’educazione, un “padre” per i suoi ragazzi, un cittadino rispettoso della costituzione, un pacifista convinto, un “bravo prete” (come ha ricordato Papa Francesco parlando della sua figura), in sintesi “un uomo”.

Un esempio efficace di come un’illuminata attività amministrativa possa arricchire la città e tutti i cittadini saronnesi.

Per chi volesse vedere il docufilm lo trova su RaiPlay.

