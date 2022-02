x x

UBOLDO – Alcuni sono chiaramente pezzi di bigiotteria ma altri sono decisamente preziosi al punto che la polizia locale ha deciso di far effettuare una perizia ad un esperto per comprenderne valore e magari anche la provenienza.

Sono i gioielli che la scorsa settimana sono stati trovati nell’area verde alla periferia cittadina. Sono stati trovati all’interno di scatole di carta, da alcuni passanti con un buon spirito di osservazione, in una strada sterrata nei pressi dell’autostrada A9, in via Ceriani.

Subito consegnati alla polizia locale dove sono stati attentamente catalogati. E’ stato predisposto un avviso di ritrovamento esposto all’albo pretorio. Chiunque abbiamo subito un furto negli ultimi tempi può rivolgersi al comando per cercare di capire se si tratti dei propri preziosi.

Ovviamente non sono state rese note le caratteristiche di qaunto rinvenuto per permettere a hi si recherà in comando con una dettagliata descrizione, di dimostrare di essere il legittimo proprietario.

Pochi mesi fa, sempre alla periferia cittadina, erano stati ritrovati altri gioielli. In quel caso però il proprietario non si è ancora trovato.

