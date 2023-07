x x

SARONNO – Arriva dal vicesindaco Laura Succi, intervista dalla troupe del TgR, la prima conta dei danni della tromba d’aria che si è scagliata su Saronno tra sabato 29 e domenica 30 luglio.

Il vicesindaco spiega come acqua e vento abbiamo fatto danni “in tutte le scuole e tutti gli edifici pubblici”. La prima somma ipotizzata è di danni per oltre un milione di euro. L’Amministrazione, facendo riferimento a quanto dichiarato dal vicesindaco in tv, ha già stabilito la priorità: “Riattivare gli edifici scolastici prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

In serata anche le dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi che ha parlato, in un post sulla propria pagina Facebook, della devastazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e di come fosse stato protagonista di un servizio al TgR Lombardia.

