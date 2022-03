x x

VARESE – Oggi alle 16 ad Arcisate in via Cantello per cause in fase di accertamento un aliante ha effettuato un atterraggio di fortuna in un campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il pilota.

Sul posto anche carabinieri, ambulanza della Croce rossa ed automedica proveniente dal capoluogo: a bordo del velivolo una donna di 50 anni, non è apparsa in pericolo di vita ed è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese per le cure del caso. Sono dunque adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’accaduto.

(foto: l’aliante atterrato nel terreno agricolo di Arcisate, nel pomeriggio domenicale)

20032022