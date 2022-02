Fondi Pnrr, Alfieri (Pd): “Disco verde ai fondi per Tradate e Caronno”

CARONNO PERTUSELLA / TRADATE – “Ieri il Consiglio dei ministri ha ufficialmente approvato il provvedimento che aumenta i fondi Pnrr a disposizione dei Comuni sopra i 15.000 abitanti per i progetti di rigenerazione urbana”. Ad annunciarlo è il senatore Alessandro Alfieri, esponente varesino del Partito democratico.

Prosegue Alfieri: “Sono molto soddisfatto che l’iter iniziato con una mia interrogazione alla ministra Lamorgese si chiuda in maniera positiva per cinque Comuni della nostra provincia; Busto Arsizio, Somma Lombardo, Tradate, Malnate e Caronno Pertusella ora hanno la certezza che i loro progetti saranno finanziati”. Per le Amministrazione civica dei paesi interessati, dunque, la possibilità di disporre di queste risorse per interventi sul territorio.

