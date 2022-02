x x

CERIANO LAGHETTO – “In questo 2022 abbiamo inaugurato la serie di pulizie straordinarie dei nostri boschi con l’intervento nel bosco della Valle del Lombra, dopo il crossdromo. In questo punto, dove si affacciano ancora di tanto in tanto dei pusher sulla provinciale, abbiamo trovato in realtà pochissimi rifiuti”. A riferirlo è il gruppo politico di maggioranza in paese, la Lista Dante, i cui attivisti hanno preso parte negli ultimi giorni agli interventi di pulizia, con i volontari locali. C’erano anche il sindaco Roberto Crippa ed il vicesindaco, Dante Cattaneo. Tra i vari oggetti rinvenuti, pure una mountain bike in buone condizioni, e probabilmente di provenienza furtiva.

“Grazie di cuore ai volontari presenti che anzichè star a casa a brontolare e a pontificare, si rimboccano le maniche da anni in maniera costante e concreta” rimarcano dalla Lista Dante.

Gli interventi di pulizia del verde e di monitoraggio dei boschi proseguiranno senz’altro anche nelle prossime settimane.

(foto: alcuni momenti della pulizia nel bosco alle porte di Ceriano Laghetto)

19022022