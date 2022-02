x x

CERMENATE – La Virtus Cermenate C5 continua la marcia trionfale battendo 8 a 2 il Travagliato con una prestazione maiuscola anche considerando le tante assenze, come quella di Fazio, Scopelliti e Vella.

Una partita mai messa in discussione che acquista ancora maggior valore tenuto conto la forza dell’avversario. Lo stesso mister cermenatese, Luca Checola, aveva così presentato la gara: “Sarà difficile perché affronteremo la squadra che all’andata mi ha più impressionato”.

Settimo risultato consecutivo, secondo miglior attacco del girone e terza migliore difesa, sono i numeri di una realtà che cresce giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.

Mister Checola – A fine partita sempre l’allenatore comasco, ieri anche nel ruolo di giocatore con segnatura finale, ha tracciato il percorso di questa seconda fase della stagione: “Adesso l’obiettivo è non tornare indietro ma solo migliorarsi; il secondo posto non dobbiamo più lasciarlo tranne che per vincere il campionato”.

Cronaca – I comaschi partono subito forte cercando di impostare gioco e ritmi ma fino al decimo del primo tempo non si registrano azioni clamorose. Il risultato viene sbloccato da lì a pochi minuti da Occhiena, grazie a un bello scambio con Torino, che al ventesimo è anche l’autore del raddoppio. Il terzo goal arriva a tre minuti dalla fine del primo tempo con un’azione personale del ‘senatore’ Marco Sbriglio. Il secondo tempo i bresciani alzano il ritmo e trovano la loro prima rete ma non basta ad impensierire i padroni di casa. Solo cinque minuti di caos, poi la Virtus si ricompone e va altre cinque volte in rete con Torino, per due volte, Sbriglio e Checola. Allo scadere arriva il secondo goal del Travagliato che fissa il risultato sul 8 a 2.

Tredicesima giornata serie C2/B

VIRTUS CERMENATE C5 – TRAVAGLIATO C5: 8-2 (p.t. 3-0)

Marcatori: Torino (3), Occhiena, Checola L., Sbriglio (2), Bonzano.

