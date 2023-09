BOLLATE – In casa ad Ospiate sabato pomeriggio il Lacomes New Bollate dell’head coach Luigi Soldi festeggia sul proprio campo il titolo di campione d’Italia di softball U13 grazie al successo per 10-3 nei confronti dei Bulls Rescaldina nella finalissima andata in scena nel pomeriggio bollatese. La squadra ospitante, trascinata in pedana da Rebecca Soldi (2IP, H, ER, BB, 5K) e da Viola Masini (3IP, H, 2ER, 2BB, 2K), ha di fatto archiviato il match nei primi due inning segnando un totale di otto punti sfruttando alcune basi su ball e le battute potenti di Masini e Giorgia Colino con una Soldi decisiva anche in battuta. A nulla è valso il punto segnato dal Rescaldina nel secondo inning. Il New Bollate allunga con due punti nel quarto inning e ne concede altrettanti nella parte alta del quinto prima dell’out conclusivo in seconda base su Alessandra Metta.

La formazione di casa è arrivata a giocarsi il tricolore superando il Rovigo (che ha partecipato a tutte e tre le semifinali) al termine di un incontro avvicincente. Le lombarde sono andate in vantaggio al 1° con Giorgia Colino, ma la compagine veneta ha ribaltato il risultato nella parte alta del 3° con tre punti, due due quali sul triplo di Gabriele Corsi, Bollate però ha subito ripreso il comando del match segnando quattro punti, che hanno anche fissato il finale di 5-3. A Rovigo la soddisfazione di aver battuto di più (3bv a 2).

La più appassionante dei sei semifinale è stata sicuramente quella tra Bull Rescaldina e Pianoro. Le lombarde sono partite forte, portandosi sul 12-1 al 3° (con un big inning da sette punti proprio al terzo), ma hanno dovuto fare i conti con il ritorno delle bolognesi, che hanno firmato nove punti (7 al 5°) nelle tre riprese conclusive.

Riguardo al softball giovanile, da segnalare anche la vittoria del Bollate nella categoria under 18 e nella categoria under 15.

30092023