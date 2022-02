x x

SARONNO – “Ma l’Amministrazione sta partecipando ai bandi per scuole e palestre?”. Si può riassumere con questo domanda l’ultimo aggiornamento in merito alla riqualificazione della scuola elementare Rodari di via Toti che arriva dall’ex assessore Novella Ciceroni.

La vicenda è nota. La scuola del quartiere Prealpi ha bisogno di essere riqualificata. La precedente Amministrazione ha presento un progetto che ha vinto un bando del Miur. Prevedeva l’obbligo di aggiudicare i lavori entro e non oltre il 5 novembre 2021. Così non è stato. Il Comune ha presentato una richiesta di proroga lo scorso 17 novembre ma dopo pochi giorni è arrivata la risposta dal Ministero che negava la proroga. Settimana scorsa il sindaco, che aveva annunciato l’arrivo di una comunicazione di decadenza del finanziamento, ha spiegato che non è ancora arriva la risposta del ministero sulle controdeduzione presentate dal comune.

“Ancora nessuna evidenza dal Miur della perdita del finanziamento ministeriale da 4 milioni di euro per la realizzazione della nuova scuola Rodari – ha commentato Ciceroni su Facebook – Mentre aspettiamo non sembra ci sia evidenza nemmeno della partecipazione ai nuovi bandi del Pnrr da parte della Amministrazione Comunale in carica: Il bando del Miur sulle nuove scuole è scaduto l’8 febbraio e non esiste delibera di Giunta Comunale che ne approvi la partecipazione Il bando del Miur sulle nuove palestre scolastiche scade il 28 febbraio e, al momento, non esiste delibera di Giunta Comunale che ne approvi la partecipazione. Auspico la partecipazione a questo bando per la nuova palestra della Rodari al fine di evitare di utilizzare a questo scopo i fondi per gli impianti sportivi ottenuti a fine dicembre 2021 con il bando del PNRR sulla rigenerazione urbana”

