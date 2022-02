x x

SARONNO – Il recupero del big match di Promozione, Fbc Saronno-Sobiatese, si giocherà mercoledì sera al nuovo centro sportivo di Cislago, in via dello Sport. La nuova struttura sorta di recente alle porte dell’abitato cislaghese è stata dunque scelta per ospitare questo incontro, che non mancherà di richiamare molti tifosi, e che si sarebbe dovuto tenere allo stadio saronnese, il “Colombo Gianetti” dove però l’impianto di illuminazione funzioina male, ed è piuttosto inaffidabile. Da qui, come altre volte, la scelta del club calcistico saronnese si reperire una location alternativa. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.30.

Domenica scorsa è stata disputata la 23′ giornata: Accademia Inveruno-Solbiatese 3-3, Amici dello sport-Meda 0-0, Besnatese-Valle Olona 2-1, Gallarate-Morazzone 0-0, Lentatese-Fbc Saronno 2-1, Solese-Olimpia 2-1, Union Villa Cassano-Aurora Cmc Uboldese 3-1, Universal Solaro-Castello Cantù 1-0. Classifica: Solbiatese 48 punti, Morazzone 38, Castello Cantù 37, Fbc Saronno 33, Meda 32, Besnatese 29, Lentatese 28, Aurora Cmc Uboldese 26, Valle Olona e Universal Solaro 19, Amici dello sport 18, Accademia Inveruno 17, Solese, Olimpia e Gallarate 15, Union Villa Cassano 13.

(foto archivio: una immagine della gara di andata, vinta dalla Solbiatese)

