Finisce 0-0 il recupero della 16° giornata del girone A di Promozione tra Universal Solaro e il fanalino di coda Union Villa Cassano. Gara dalle poche emozione dove la fisicità prevale; le squadre restano bloccate a centrocampo alla ricerca dello spazio giusto per sviluppare l’azione. Se il primo tempo risulta sostanzialmente privo di occasioni degne di nota, la ripresa regala qualche emozione in più da ambo le parti; l’Universal ci prova con Fioroni e Giglio da centro area ma Assoumou è attento e non si fa sorprendere; per gli ospiti ci provano Gningue e Ruggia ma la difesa giallorossa risponde presente.

Ora ad attendere il Solaro ci sarà la trasferta di Bollate contro la Solese, match valevole per la 24° giornata di campionato, per i ragazzi di Broccanello saranno fondamentali i tre punti per allontanare ancora di più la zona playout

Universal Solaro – Union Villa Cassano 0-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Parisi, Greco, Panariello, Baglio, D’Elia (30’ st Di Patria), Franco, Giglio, Fioroni, Somaini (11’ st Livelli). A disposizione: Cuzzolin, Franzoni, Diana, Livelli, Legnani, Di Patria, Farioli, Donato, Fabozzi. All.: Broccanello

UNION VILLA CASSANO: Assoumou, Giordano, Paroni, Siano, Omodei (25’ pt Vaglica), Signorelli, Bertani (31’ st Rizzardelli), Martinoia, Briancesco, Ruggia, Gningue. A disposizione: Rinaldi, Mencarelli, Adami, Fin, Mazzucchelli, Vaglica, Rizzardelli, Brebbia. All.: Shala.