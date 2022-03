x x

SARONNO / ROVELLASCA – Mentre a Saronno il carnevale “decolla” proprio nel pomeriggio odierno, i festeggiamenti si sono svolti in anticipo nei giorni scorsi nel vicino comasco e sono stati particolarmente riusciti ed “animati” a Rovellasca dove sono arrivati anche i Puffi, e dove anche lo stesso sindaco Sergio Zauli non ha resistito, partecipando alla festa i costume. “Si è vista tantissima gente con fantastici bambini gioiosi e colorati, un nuovo parco avventura, nuovi bagni pubblici nel parco Burghe’, in oratorio frittelle e salamelle e finalmente la possibilità di divertirsi assieme” riepiloga il primo cittadino, decisamente soddisfatto per la riuscita della manifestazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti del carnevale di Rovellasca)

05032022