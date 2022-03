x x

RESCALDINA – Netto successo esterno del Dal Pozzo sul campo della Rescadinese. Reduci da due successi consecutivi, i gialloverdi non hanno mancato di centrare anche stavolta l’obiettivo della vittoria. Al 5′ palo di Schembri, al 23′ Dezio segna con un’azione personale ed al 24′ giunge già il raddoppio, passaggio filtrante di Borgatti per lo stesso Dezio che raddoppia. Nella ripresa il terzo sigillo degli ospiti al 21′ con Algeri che insacca in mischia. Al termine il consueto saluto del Dal Pozzo sotto il settore di tifosi anche oggi caliente, e un arrivederci a domenica prossima, quando la squadra tornerà in casa per affrontare l’Amor sportiva di Saronno in quello che è il secondo derby del girone.

Il Dal Pozzo dunque incassa e tre punti e intanto pensa all’appuntamento di mercoledì 16, quando è prevista l’assemblea dei soci del club calcistico.

Rescaldinese-Dal Pozzo 0-3

DAL POZZO: Arrighi, Osculati, Carenza, Pertile, Algeri, Sartorio, Schembri, Riccardi, Dezio, Borgatti (capitano), Daga. A disposizione: Barzanò, Defendenti, Cusato, Borghi, La Mura, Menozzi, Nardo, Raphael.

(foto: un momento dell’incontro di questa domenica, Rescaldinese-Dal Pozzo)

