x x

MISINTO – Partita importante per allontanarsi momentaneamente dalla zona retrocessione, con il Misinto che non né approfitta, un gol scatenato da un rimpallo permette al Lambrugo di portare a casa i 3 punti, Misinto che prova a riprendere il risultato ma un po’ di sfortuna non lo permette. Il match finisce così 0-1.

CGDS CALCIO MISINTO – ASD LAMBRUGO CALCIO 0-1

CGDS CALCIO MISINTO Bordonali, Spoleti, Mazzeo, Riva, Franzoni, Anzani, Catini (Piccoli 1’ 2t), Peverelli, Oddo, Romeo, Mariniello. A disposizione:Ciacco,Bertazzoli,Folla,Guerreschi,Baldassare,Lemos.

A.S.D LAMBRUGO CALCIO Corti, Villa, Brendolini, Ape, Galli, Corti, Sironi, Gioia, Di Caterina (Trentoli 44’ 1t), Rigamonti (Albertoni 15’ 2t), Lucchini(Gatti 20’ 2t). A disposizione:Nava,Cazzaniga,Camesasca,,Chirico,Rovelli,Taormina.