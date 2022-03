x x

Vittoria fondamentale in ottica playoff per la Vogherese che supera in rimonta l’Ardor Lazzate in una gara dalle numerevoli emozioni.

Ad aprire le danze è Fasoli al 4′ con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo; gli ospiti non ci stanno e nel giro di pochi minuti la ribaltano: Artaria all’11’ sfrutta al meglio l’assistenza di Baldan e pareggia momentaneamente i conti, al 17′ è invece Ferrari a concretizzare un cross di Berberi dalla trequarti. Nella ripresa ancora in gol i padroni di casa, al 14′ Bahirov mette il piede su una palla vagante in mischia e fa 2-2; al 29′ è De Stradis a mettere il punto esclamativo sul match, rimessa lunga di Lorusso, sponda di Riceputi e zampata decisiva del 7.

Risultati 24° giornata: Calvairate – Rhodense 2-1; Castanese – Base 96 2-1; Club Milano – Accademia Pavese 1-2; Pavia – Varesina 2-3; Sestese – Settimo Milanese 4-0; Verbano – Varzi 2-2; Vergiatese – Gavirate 1-0; Vogherese – Ardor Lazzate 3-2

Vogherese-Ardor Lazzate 3-2

VOGHERESE: De Toni, Andrini, Lorusso, Casali, Petrucci (20’ st Calviello), Fasoli, De Stradis (32’ st Buscaglia), Riceputi, Franchini (13’ st Andriolo), Castellano (37’ st Pittaluga), Bahirov. A disposizione: Pittaluga, Rana, Elmeselhy, Matti, Calviello, Buscaglia, Romano, Bollini, Andriolo. All.: Giacomotti.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Lombardi (18’ st Torin), Cavalcante (49’ st Ferraro), Baldan, D’Astoli, Fossati (31’ st Sala), Ferrari (18’ st Raimondo), Artaria, Berberi, Pedrazzini (43’ st Pozzi), Bertani. A disposizione: Ferloni, Maisano, Raimondo, Torin, Ferraro, Martini, Corona, Sala, Pozzi. All.: Dell’Oca.

Arbitro: Giudice di Frosinone (Corbetta di Como e Domenghini di Bergamo).

Marcatori: 4’ pt Fasoli (V), 11’ pt Artaria (A), 17’ pt Ferrari (A), 14’ st Bahirov (V), 29’ st De Stradis (V).