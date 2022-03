x x

SARONNO – Grande successo per la proposta dell’8 marzo del teatro Giuditta Pasta. Nella sala di via Primo Maggio rimangono ancora pochi posti per celebrare le donne con tante storie ed emozioni.

Parola di donna rappresenta un prezioso momento di dialogo e di scambio reciproco di testimonianze tra esempi femminili affermati in diversi settori della nostra società: donne che sono innanzi tutto pensatrici di eccellenza.

Condurrà la serata Emanuela Carcano, giornalista, autrice, conduttrice televisiva. Presidente dell’associazione culturale Valore Italia, membro del Cda della fondazione Piccolo Teatro di Milano. Presenza fissa sui canali Rai e Mediaset, si occupa di tematiche economiche, politiche e sociali. Ideatrice e conduttrice di Difensore Civico Tv, antesignano di molte battaglie per la giustizia sociale in Italia, spin-off di Mattino Cinque su Canale 5.

Interverranno:

Roberta Tagliasacchi

direttore del Presidio Ospedaliero di Saronno

Claudia Pianezze

responsabile marketing e comunicazione Enrico Cantù Assicurazioni

Carla Santandrea

direttrice della Casa Circondariale di Sondrio e Varese

Paola Brasca

dirigente medico presso Dipartimento di Emergenza e Accettazione – Presidio di Legnano

Beatrice Carbone

danzatrice, ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano

Emanuela Montanari

danzatrice, ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano

Monica Maria Zonca

dirigente scolastico ITIS G.Riva Saronno

Silvana Bergamini

imprenditrice e ottico optometrista

Saule Kilaite

musicista, violinista

Simona Atzori

ballerina, pittrice, scrittrice

Annamaria Di Oreste

magistrato

Chiara Radrizzani

imprenditrice ADR Group

Lilla Nigro

imprenditrice, scrittrice

Gli interventi delle nostre ospiti si alterneranno a intermezzi musicali della violinista lituana Saule Kilaite e da passi a due delle ballerine soliste Beatrice Carbone ed Emanuela Montanari. Special guest la cantante Orsola Fezzi.

Ad accogliere il pubblico nel Foyer la mostra dedicata ad Alda Merini: Un’anima indocile realizzata in collaborazione con l’Associazione Helianto. Per l’occasione saranno esposte 10 opere delle artiste Sabrina Romanò, Teresa Santinelli e Viviana Graziani ispirate da alcune delle più celebri composizioni della poetessa dei Navigli. Le artiste hanno infatti trasportato su tela i versi dell’artista milanese, utilizzando ognuna un proprio linguaggio personale fatto di forme, colori e stile. La mostra offrirà pertanto al visitatore un percorso articolato tra parole e immagini.

La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Saronno.

Ringraziamo per il sostegno Rotary Club Saronno, Lions Saronno Host; Valore Italia, Centro del Verde Toppi, The Boga Foundation. Media partner dell’evento è IlSaronno.

Un ringraziamento speciale a Simona m concept store, negozio di abbigliamento a Saronno in via Tommaso Grossi 3. Lo staff e le ospiti presenti sul palco indosseranno le magliette della stilista/imprenditrice saronnese. Le stesse saranno anche in vendita nel foyer del Teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: