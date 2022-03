x x

SARONNO – “Caro ilSaronno, stamattina in centro a Saronno ho visto diversi venditori di mimosa. Difficile pensare che fossero tutti, anche quelli agli incroci, in possesso delle autorizzazioni del caso. Sicuramente è una presenza utili per chi si è dimenticato di fare un omaggio alla propria amata o ad una donna importante della sua vita ma una concorrenza decisamente sleale per chi come fioristi e non solo vende regali, fiori e pensieri per questa ricorrenza”.

E’ il whatsapp arrivato stamattina in redazione da una saronnese che rilancia un tema che si ripropone, a Saronno ma non solo, ogni 8 marzo.

“Non è una polemica. E’ la richiesta di un po’ di correttezza perchè è giusto chiedere ai commercianti e ai cittadini il rispetto delle regole ma devono valere per tutti, tutti i giorni. Senza fare eccezioni per feste e ricorrenze e acquisti che valgono pochi euro”.

In passato la polizia locale di Saronno ha realizzato operazioni ad hoc contro gli ambulanti che vendevano abusivamente in città anche contro chi proponeva mimose senza le necessarie autorizzazioni.

