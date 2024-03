Città

SARONNO – “La sera dell’8 marzo, sfogliando i giornali che parlano di Saronno, la mia attenzione è stata attirata dall’evento celebrativo della festa della donna che si è svolto in Municipio”.

Inizia così l’ex assessore Lucia Castelli, esponente della Lega di Saronno, in merito alle celebrazioni per l’8 marzo in città.

“L’amministrazione comunale ha scelto di onorare la ricorrenza menzionando le donne uccise o violentate per mano di un uomo. L’amministrazione comunale ha scelto ancora una volta di tratteggiare la donna come soggetto schiacciato, sottomesso, incapace di reagire alle asperità del proprio cammino. Ed i volti dei presenti all’evento in Municipio esprimevano tutta la tristezza per quelle donne che hanno subito e che subiscono quotidianamente violenza.

Una tale celebrazione della donna però appare rischiosa e fuorviante poichè mostra una visione esclusivamente negativa legata alla donna.

L’8 marzo è nato soprattutto per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche della donna. Non deve essere dimenticato che la donna è stata capace nel tempo di raggiungere traguardi inimmaginabili, la donna è forza, è gioia, è capacità, è vivacità. La donna ha contribuito con la propria intelligenza, al pari dell’uomo, al progresso.

E’ lesivo della dignità femminile il considerare la donna esclusivamente come oggetto di vessazioni. Chi continua a sottolineare tale aspetto non sa che nell’animo femminile è racchiusa una tale forza da rendere ogni donna unica e libera.

E’ allora dovere di un’amministrazione comunale rispettosa della donna farne un ritratto che esprima tutta la positività del suo animo e tutto il coraggio indispensabile per la società di oggi.

Ma questa mattina l’amministrazione comunale ha preferito darne un ritratto di persona sconfitta, dimenticandone l’ineguagliabile valore che è e sarà sempre suo tratto peculiare.

