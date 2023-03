x x

SARONNO – Nella partita di domenica la prima squadra del Fbc Saronno ha indossato una maglia speciale, dedicata alla “Giornata internazionale della donna” che come sapete ricorre l’8 marzo.

“Purtroppo questo pensiero rivolto a tutte le nostre compagne di vita, non ci ha portato quel pizzico di fortuna che ci avrebbe impedito di interrompere la serie positiva che durava da 13 giornate, con 12 vittorie – ricordano dal club saronnese – Peccato per l’esito sportivo della gara, comunque… complimenti a Ispra Calcio che ha guadagnato 3 punti importantissimi per la salvezza. Quanto a noi, ci dispiace molto per i nostri tifosi, ci impegneremo per rialzarci più forti”.

Il Fbc Saronno è primo in classifica nel campionato di Promozione.

(foto: la versione “speciale” della maglia biancoceleste del Fbc Saronno in vista del 8 marzo)

