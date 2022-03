x x

UBOLDO – La notizia più letta ieri è stata quella del riconoscimento di qualità dato alla pasticceria “La buongustaia” di Uboldo.

L’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani ha fatto il punto della presenza dei profughi a Saronno. E della mobilitazione per aiutarli.

Finti tecnici della Saronno Servizi si infilano in casa ma la coppia di pensionati con il cognato…

Grande successo di pubblico per Parola di donna all’8 marzo che lancia un progetto di 8 marzo diverso.

Sold out al Pasta: “Parola di donna” emoziona e fa riflettere in un 8 marzo diverso Obiettivo Saronno riassume il suo secco no al bilancio

Sicilia a Saronno: dal concerto dell’Epifania arriva la donazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn