SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Saronno Servizi circa l’ultimo weekend di apertura del Palaghiaccio di Saronno.

Volge al termine la stagione invernale del palaghiaccio di Saronno che si porta via il ghiaccio e tutti i pattini a lame per lasciare posto alle nuove iniziative di primavera.



Le ultime lezioni di pattinaggio si terranno sabato 19 marzo, ma per chiudere la stagione in bellezza Saronno Servizi Ssd ha previsto una promozione speciale per il prossimo weekend di sabato 12 e domenica 13 marzo destinata a tutti gli studenti: a grande richiesta, visto il successo ottenuto con la festa di Carnevale, torna il noleggio pattini gratuito e la merenda speciale del bar del palaexbo al prezzo di soli 4 euro. Ringraziando tutti i partecipanti pattinatori, che potranno comunque continuare a cimentarsi nel pattinaggio a rotelle presso il nostro impianto, lo staff del Palaexbo di Saronno aspetta tutte le famiglie saronnesi (e non) per un ultimo weekend all’insegna del divertimento.

Per adesioni, è possibile contattare telefonicamente il numero 02.25.06.12.92 o tramite mail [email protected]

Per adesioni alla merenda di sabato 19 e domenica 20 marzo chiamare al numero 3737914755.

(foto d’archivio)

