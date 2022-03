x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Due interventi oggi dei mezzi di soccorso nelle aree delle stazioni ferroviarie di “Saronno centro” e Caronno Pertusella. Nella città degli amaretti è successo alle 9 allo scalo di piazza Cadorna, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio si è preso cura di un pensionato di 71 anni, medicato e poi trasportato per accertamenti all’ospedale cittadino di piazza Borella, non è apparso in gravi condizioni.

A Caronno Pertusella alle 11.45, alla stazione di piazza Pertini, sempre sulla Saronno-Milano, è invece intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra caronnese per prendersi cura di un uomo di 44 anni che si era sentito male. E’ stato trasferito all’ospedale di Saronno, le sue condizioni sono comunque apparse rassicuranti, il paziente è comunque stato sottoposto agli accertamenti del caso da parte dei sanitari.

(foto: ambulanza della Croce rossa saronnese davanti alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

