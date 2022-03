x x

Vittoria casalinga fondamentale per l’Universal Solaro contro l’Olimpia che si porta a dieci lunghezze dalla zona playout; i ragazzi di mister Broccanello prendono il comando della gara già nelle prime battute di gioco del primo tempo senza riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa sono sempre i giallorossi a imporre il proprio gioco ed è Fioroni al 21′ a inventare il cross decisivo che pesca D’Elia a centro area che realizza il gol del vantaggio. Nella seconda metà della ripresa il Solaro si riversa ancora in avanti alla ricerca del gol che potrebbe chiedere la partita ma questo non arriva.

Universal Solaro – Olimpia 1-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, De Giorgi, Parisi, Greco, Franzoni (36’ pt Diana), Baglio, D’Elia (42’ st Rotiroti), Franco, Giglio, Fioroni (21’ st Di Patria), Somaini (12’ st Livelli). A disposizione: Cuzzolin, Esopi, Bottan, Diana, Rotiroti, Legnani, Livelli, Fabozzi, Di Patria. All.: Broccanello.

OLIMPIA: Rossi, Petriccione (12’ st Piazza), Balconi, De Maddalena (24’ st Bezzolato), Diakite, Franceschini (31’ st Fiordiponti), Calegari (40’ st Coppola), Jammeh, Segalini, Zarini (1’ st Touray), Bianchi. A disposizione: Cosentino, Bezzolato, Baresi, Coppola, Abagnale, Gioppo, Piazza, Fiordiponti, Touray. All.: Rinaldi.

Marcatori: 21’ st D’Elia (U)