Groane

CERIANO LAGHETTO – Si avviano a conclusione due interventi sulla viabilità cittadina che vanno nella direzione di migliorare la fruibilità del centro cittadino e dell’accesso al parco delle Groane, aumentando la sicurezza di pedoni e ciclisti. Si tratta di opere realizzate a costo zero per l’Amministrazione comunale, attraverso accordi con la società di gestione dei servizi idrici, Brianzacque e con l’operatore privato che ha realizzato un nuovo complesso residenziale all’interno della via Silvio Pellico.

Nel primo caso si tratta del rifacimento del parcheggio sul lato Sud di via Laghetto, uno dei punti d’accesso ai sentieri ciclabili del Parco delle Groane. Dopo i lavori sulle condotte sotterranee realizzati da Brianzacque, la copertura è stata realizzata con pavimentazione in “prato armato”, migliorandone la fruibilità. Il valore dell’intervento è di 100mila euro, interamente a carico di Brianzacque. Il nuovo piazzale a parcheggio è stato intitolato ad Alfieri Maserati, pilota e fondatore dell’omonimo marchio automobilistico. “Grazie alla collaborazione con Brianzacque che qui ha installato il campo base per gli interventi sulla nostra rete fognaria, è stata rimessa a nuovo un’area di parcheggio molto importante per l’accesso al Parco delle Groane e per alcune attività commerciali, andando anche a ripulire e mettere in sicurezza il precedente fondo ormai completamente deteriorato” commenta l’assessore alle Manutenzioni, Dante Cattaneo.

Un altro intervento riguarda una traversa interna di via Silvio Pellico, dove sono stati realizzati parcheggi pubblici (piazza Alberto da Giussano) che potranno essere utilizzati anche per un comodo accesso pedonale alla via I maggio. Nello stesso intervento è compreso anche la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile che collega la via Silvio Pellico a via Mazzini e via I maggio. “Quello in via Silvio Pellico è un intervento urbanistico importante e di pregio su una porzione significativa del nostro centro abitato, che sta portando a Ceriano Laghetto nuove famiglie, per le quali si rendono disponibili percorsi pedonali e ciclabili in grado di collegare comodamente e in sicurezza con esercizi commerciali e locali pubblici del centro” commenta il sindaco Roberto Crippa.

11032024