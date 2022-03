x x

CARONNO PERTUSELLA – “Un po’ di rammarico per il risultato ma la voglia di continuare a lavorare per raggiungere l’obiettivo”: così mister Manuel Scalise al termine della partita domenicale della sua squadra, in casa contro il Gozzano. Un pari, 0-0, che consente ad entrambi i team di muovere la classifica ma non di allontanare definitivamente le zone pericolanti della graduatoria, visto che la classifica rimane molto corta.

Risultati e classifica serie D

Questi i risultati della 28′ giornata, campionato di serie D, girone A: Bra-Imperia 0-0, Caronnese-Gozzano 0-0, Casale-Lavagnese 1-0, Ligorna-Varese 3-1, Pont Donnaz-Fossano 0-1, Rg Ticino-Borgosesia 0-0, Sestri Levante-Asti 1-1, Vado-Novara 0-1, Derthona-Saluzzo 0-0, Sanremese-Chieri 1-0. Classifica: Novara 62 punti, Sanremese 56, Varese 47, Derthona 44, Borgosesia e Chieri 41, Casale 40, Bra 39, Vado 38, Gozzano e Ligorna 36, Caronnese e Sestri Levante 34, Pont Donnaz 33, Asti e Rg Ticino 31, Fossano 30, Imperia 28, Lavagnese 21, Saluzzo 14.

