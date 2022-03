x x

SARONNO – Un messaggio di pace, contro la guerra e per l’Ucraina è venuto anche sabato sera dal palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo dove non solo la squadra di casa, l’Az Robur Saronno ma pure gli ospiti del Lumezzane – di lì a poco era prevista la partita de campionato di C Gold poi vinta dai bresciani – hanno voluto dare vita ad un momento di raccoglimento e riflessione, esponente la bandiera ucraina.

“Anche sabato sera, insieme per la pace in Ucraina. Robur Saronno e Olimpia Lumezzane insieme per un futuro senza guerra!” le parole dei dirigenti roburini.

La partita – Con tante assenze, la cosa migliore del Saronno nella serata è la reazione del terzo quarto che ci porta a -3, ma il punteggio finale racconta una netta sconfitta 75-95 con Olimpia Lumezzane nella seconda gara del girone di classificazione ai playoff di Serie C Gold. Ancora punti 23 per Max Politi, ma in difesa paghiamo la grande serata al tiro (15/32) della squadra dell’ex Massimo Bianchi. “Obiettivo della settimana ricompattarsi e presentarsi pronti al prossimo match, che il campionato non è affatto finito!” dicono i dirigenti saronnesi.

