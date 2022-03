x x

SARONNO – Potature degli alberi, riduzione degli avvallamenti, il posizionamento di una panchina e di un cestino. Sono i piccoli interventi che un saronnese torna a chiedere per l’area verde tra via Visconti e via Parini.

Il residente aveva già sollecitato questi interventi un anno fa e poi alle fine del 2021 e ora con l’arrivo della bella stagione, le giornate più lunghe e con temperature più miti torna a chiedere all’Amministrazione la necessaria manutenzione per permettere una fruizione dell’area verde da parte dei residenti: “Senza polemica torno semplicemente a chiedere potatura delle piante ad alto fusto, che non vengono potate da almeno 5 anni. Vedo gli addetti fare tale operazione in Via Roma, mi auguro di cuore che vengano qui subito dopo”. Tra le richieste arrivate con una nota scritta in Municipio anche “il riempimento degli avvallamenti, la collocazione di almeno un cestino e di almeno una panchina, ben ancorata a terra e non rimovibile”. “Mi auguro di cuore – conclude il saronnese – che vengano richiesto venga portato a termine nel più breve tempo possibile”.

(foto archivio)

