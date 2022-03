Basket, l’Az Robur Saronno non perde un colpo in Coppa

SARONNO – “Anche in formazione rimaneggiata, con un occhio al campionato, i ragazzi giocano alla grande con Cerro. 77-59 il punteggio. e si guadagnano la finale del girone giallo con Gallarate”. Così i dirigenti dell’Az Robur Saronno commentano il successo di mercoledì sera in Coppa Lombardia. Risultato dunque netto, quello a favore dei roburini, che non hanno lasciato molto spazio ai giocatori della formazione del vicino Legnanese.

Ancora non si conosce la data in cui verranno disputate, ma quel che è certo è che la vincente della sfida con Gallarate andrà alla final 4 di Adro che si svolgeranno nel fine settimana di Pasqua.

(foto archivio: un precedente incontro dell’Az Robur Saronno in questa stagione agonistica)

