CISLAGO – Riportiamo un comunicato dell’Amministrazione comunale relativo alla celebrazione della giornata nazionale dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari.

Come indicato nel volantino, il Comune ha organizzato, per il 25 marzo all’Auditorium L’Angolo dell’Arte, una serata informativa sull’argomento con Eugenia Dozio, nutrizionista e dietista, Coordinatrice Area Nutrizionale e Motoria della Clinica Villa Miralago Dietista clinica Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi dell’Insubria, e con la Nikla Bene psicologa e psicoterapeuta, responsabile Ananke Varese Centro per la cura dei Disturbi Alimentari.

Il 15 marzo si celebra la decima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare.

Sempre più adolescenti soffrono di disturbi alimentari, patologie complesse caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’ossessione per il peso e le forme del corpo.

Un problema che riguarda sempre più giovani e di cui si parla troppo poco.

L’Amministrazione Comunale, grazie alla preziosa collaborazione di Ananke e Villa Miralago – centri per la cura dei disturbi alimentari – e dell’Associazione il Filolilla, organizza, venerdì 25 marzo alle 20.45, all’Auditorium L’Angolo dell’Arte, un’importante serata informativa per genitori, ragazzi ed educatori.

Per sensibilizzare. Per non sottovalutare.

Per parlarne: Aa alta voce.

