SARONNO – Si terrà oggi pomeriggio alle 16 al liceo Legnani l’inaugurazione del Presidio di Legalità del liceo Legnani. A dargli vita, un gruppo di circa una trentina di ragazzi della scuola che in nome di Rita Atria, a cui è dedicato, si è incontrato per circa due ore al mese volontariamente e in orario extra scolastico per progettare e promuovere iniziative sul territorio sul tema della legalità.

L’inaugurazione ufficiale del presidio sarà sabato 19 marzo alle 16 in via Volonterio 24, nella sede centrale del Liceo. Interverranno: Mario Franco Parabiaghi, dirigente scolastico Liceo Legnani Saronno, Moris Foglia, professore di diritto ed economia Liceo Legnani e responsabile del Presidio, docente responsabile del progetto, Silvia Gissi, educatrice e mediatrice del progetto con Alice Emoli, Camilla La Russa, altri membri del presidio e alcuni studenti del Liceo Legnani impegnati nel progetto di teatro.

Parteciperanno Piera Aiello, ex cognata di Rita Atria e parlamentare. L’onorevole Chiara Braga. I ragazzi presenteranno agli ospiti la figura di Rita Atria e a seguire verrà svelata la targa all’ingresso della scuola. Sarà possibile visitare una mostra allestita per l’occasione.



